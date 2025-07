बेंगलुरु में आवारा कुत्तों को खाने में मिलेगा चिकन और चावल

Scheme to feed chicken and rice to stray dogs : देशभर में कुत्तों के बढ़ते हमलों के बीच वृहद बेंगलुरु महानगरपालिका (बीबीएमपी) ने शहर के सभी आठ जोन में लगभग 4,000 आवारा कुत्तों को चिकन और चावल खिलाने का निर्णय लिया है जिसकी अनुमानित लागत 2.8 लाख रुपए होगी। बीबीएमपी के निविदा दस्तावेज के अनुसार नगर निकाय प्रत्येक जोन में लगभग 440 कुत्तों को भोजन देने की योजना बना रहा है। इसमें बताया गया है कि प्रतिदिन सुबह लगभग 11 बजे निर्धारित स्थलों पर लगभग 750 कैलोरी वाला 400 ग्राम चिकन और चावल परोसा जाएगा।