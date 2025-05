बारिश के कई दिन बाद भी बेंगलुरू में साई लेआउट जलमग्न, राहत कार्यों पर उठे सवाल

Drain clearing operations were conducted in Sai Layout, #Mahadevapura zone, following heavy rainfall to facilitate proper drainage.



ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಸಾಯಿ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ತೆಗೆದು ನಿಂತ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು.