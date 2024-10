आरसीपी सिंह ने BJP छोड़ बनाई नई पार्टी, नाम रखा आप सबकी आवाज

bihar former union minister rcp singh announced his new party aap sab ki awaz : पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आर सी पी सिंह ने भाजपा छोड़ ‘आप सब की आवाज (एएसए)’ नामक नई पार्टी बनाने की गुरुवार को घोषणा की। भाजपा छोड़ चुके सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दो बार चर्चा की और उनकी सराहना की।