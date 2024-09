Karnataka : सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग हुई तेज, CM आवास घेरने का प्रयास, BJP-JDS कार्यकर्ता हिरासत में

BJP and JDS workers tried to surround CM Siddaramaiah's residence : कर्नाटक में विपक्षी दलों भारतीय जनता पार्टी और जद (एस) ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग तेज करते हुए यहां उनके आवास कावेरी के घेराव का प्रयास किया।