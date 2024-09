Bodies of a woman and 3 children found in a well : झारखंड के लोहरदगा जिले में बृहस्पतिवार को 26 वर्षीय एक महिला और उसके 3 बच्चों के शव एक कुएं में मिले। बच्चे मंगलवार शाम को जब अपने माता-पिता के घर नहीं लौटे तो उनके रिश्तेदारों ने खोजबीन शुरू की। पुलिस को पारिवारिक समस्याओं के कारण आत्महत्या का संदेह है लेकिन मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।