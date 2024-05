Bodies of six people recovered in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पुलिस ने शनिवार को एक ही परिवार के 5 सदस्यों सहित 6 लोगों के शवों को एक घर से बरामद किया। बाद में पुलिस दल ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शवों पर कुल्हाड़ी से मारे जाने के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अधिक जानकारी मिल सकेगी।