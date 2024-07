UP : कूलर के सामने बैठने पर हुआ विवाद, दुल्हन ने शादी से किया इनकार

Bride refuses to marry after a dispute over sitting in front of a cooler : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात कूलर के सामने बैठने को लेकर बारातियों के विवाद करने के बाद दुल्हन के शादी से इनकार करने पर बारात बैरंग लौट गई। इससे दोनों पक्षों में भारी विवाद हो गया। इस मामले में दूल्हे सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।