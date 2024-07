Bundelkhand Expressway बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे

Bundelkhand Expressway will be Uttar Pradesh's first solar expressway : उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रदेश का पहला ‘सोलर एक्सप्रेसवे’ बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की।