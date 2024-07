Sonam Chishti Kinnar resigned from the post of minister : उत्तर प्रदेश के किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष (दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री) सोनम चिश्ती (किन्नर) ने हाल के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित परिणाम न मिलने से आहत होकर अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। सोनम चिश्ती ने बातचीत में अपने त्याग पत्र की पुष्टि की है।