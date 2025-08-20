ganesh chaturthi

मायावती को 'मम्मी' कहने पर यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार के खिलाफ केस दर्ज

Case filed against YouTuber Puneet Superstar

हिमा अग्रवाल

गाजियाबाद , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (23:21 IST)
YouTuber Puneet Superstar Case : गाजियाबाद में चर्चित यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार अपनी एक वीडियो को लेकर विवादों में घिर गए हैं। पुनीत ने अपनी यह वीडियो राजनीतिक गलियारों में धाक रखने वाली बहन मायावती को लेकर बनाई है। इस वीडियो में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को ‘मम्मी’ कहकर संबोधित किया, जिसे बसपा नेताओं ने अपमानजनक बताया है। इसे लेकर गाजियाबाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस मामले में बसपा के गाजियाबाद जिला अध्यक्ष नरेंद्र मोहित ने शालीमार गार्डन थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुनीत सुपरस्टार के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और तकनीकी पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
पुनीत सुपरस्टार सोशल मीडिया पर अपने अजीबोगरीब व्यवहार और बयानों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस बार उनका मजाकिया लहजा राजनीतिक क्षेत्र में विवाद का कारण बनकर उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है।बसपा नेताओं का कहना है कि इस प्रकार की टिप्पणी न केवल मायावती के सम्मान को ठेस पहुंचाती है, बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी आहत करती है।
फिलहाल पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बसपा नेताओं की नाराजगी और सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं के बाद पुनीत बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं।
Edited By : Chetan Gour

