Maharashtra में शिवसेना नेता पर थाने में हमला मामला, विपक्ष ने साधा CM एकनाथ शिंदे पर निशाना

Case of attack on Shiv Sena leader in police station in Maharashtra : महाराष्ट्र में ठाणे जिले में भूमि विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा शिवसेना के एक नेता को गोली मारकर घायल किए जाने के बाद राज्य में विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की शनिवार को मांग की। भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं।