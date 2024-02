बिहार में 200 फीसदी बढ़े कुत्तों द्वारा काटे जाने के मामले, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में खुलासा

Cases of dog bites increased by 200 percent in Bihar : बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2023-24 में, इसके पूर्ववर्ती वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में कुत्तों के काटने की घटनाओं में 200 गुणा से अधिक वृद्धि हुई है। राज्य सरकार की बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) रिपोर्ट में कुत्तों द्वारा काटे जाने को राज्य में सबसे प्रचलित बीमारी बताया गया है।