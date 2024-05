चेन्नई में बिरयानी में बिल्ली के मांस का इस्तेमाल, चौंकाने वाला वीडियो आया सामने

Cat Meat Used for Biryani in Chennai : चेन्नई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 'नारिकुरवर' नाम से जाने जाने वाले लोगों का एक समूह चेन्नई के पेरम्बूर इलाके में बिल्लियों का अपहरण कर रहा है, उन्हें मार रहा है और फिर उनका मांस रेस्टोरेंट में बेच रहा है। बिल्लियों की बिरयानी बनाई जा रही है और बेची जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक बिल्लियों के लापता होने की एक ऐसी ही घटना 2018 में क्षेत्र में हुई थी।