50000 के इनामी छांगुर बाबा पर कसा शिकंजा, 15 साल से चल रहा था धर्मांतरण का खेल

Changur Baba is in custody of UP ATS: उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ता (UP ATS) ने धर्मांतरण गिरोह और अवैध वित्तपोषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की हिरासत ले ली है। अधिकारियों ने बताया कि एटीएस अवैध वित्तपोषण से खरीदी गई बेनामी संपत्तियों का भी पता लगाएगी। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जल्लाद कहा था।