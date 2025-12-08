मुख्यमंत्री योगी ने किया माघ मेला सेवा ऐप का उद्घाटन, क्षेत्र में श्रद्धालुओं का करेगा डिजिटल मार्गदर्शन

Chief Minister Yogi Adityanath : माघ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए कई तरह के नवाचार इस बार मेला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। माघ मेला आने वाले आगंतुकों के लिए मेला सेवा एप भी उसी सूची में शामिल हो गया है। शनिवार को प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने इसका उद्घाटन किया।





प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के आगामी स्नान पर्वो की समीक्षा करने माघ मेला क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने इसे लेकर अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान प्रयागराज में तीर्थयात्रियों को डिजिटल मार्गदर्शन देने के लिए माघ मेला सेवा एप का भी उद्घाटन किया। इस एप के जरिए मेले में आए श्रद्धालुओं को डिजिटल तरीके से सेवाएं उपलब्ध होंगी।

मेला क्षेत्र के सभी बिजली के खंभों में इसके लिए क्यूआर कोड चिपकाए गए हैं जिन्हें स्कैन करके उसमें खुलने वाले फॉर्म में अपनी समस्या बताकर प्रशासन के पास भेजा जा सकता है। मेला प्रशासन के विभिन्न विभागों की टीमें इसका संज्ञान लेते ही समस्या का निवारण कर देंगी। माघ मेला में पहली बार यह सुविधा दी गई है।

Edited By : Chetan Gour