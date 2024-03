Kolkata Building Collapse : इमारत हादसे में घायल महिला की मौत, मृतक संख्या बढ़कर 12 हुई

Death toll in building accident in Kolkata rises to 12 : कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में एक इमारत ढहने से घायल हुई महिला की यहां एसएसकेएम अस्पताल में शनिवार सुबह मृत्यु हो गई। इसके साथ ही इस घटना में मृतक संख्या बढ़कर 12 हो गई है। पोस्टमॉर्टम के बाद महिला का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। यह घटना सोमवार को तब हुई थी जब पांच मंजिला एक इमारत ढह गई थी।