क्या लालू यादव को बेटी ने किडनी दान नहीं की थी, आखिर क्या है सच, रोहिणी आचार्य ने किया खुलासा

मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को कि "कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ व् कोई मांग "किसी" के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है , तो राजनीतिक व् सार्वजनिक जीवन… — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 24, 2025

रोहिणी चिकित्सा विज्ञान में स्नातक हैं और विवाह के बाद सिंगापुर में अपने पति और बच्चों के साथ गृहिणी का जीवन बिता रही थीं। वह अपने पिता के किडनी प्रतिरोपण के समय चर्चा में आई थीं। उस समय उनके ‘‘त्याग’’ की खूब सराहना हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष राजनीति में कदम रखते हुए सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, जहां से कभी लालू प्रसाद सांसद रहे थे। लेकिन रोहिणी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और कई बार सांसद रहे राजीव प्रताप रूड़ी से यह सीट नहीं जीत सकीं।