Ed ने बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले में तृणमूल विधायक के खिलाफ मारे छापे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कोलकाता , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (12:57 IST)
ED raids against Trinamool MLA: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवनकृष्ण साहा (Jibankrishna Saha) और उनके कुछ रिश्तेदारों के परिसरों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
 
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विधायक को जब छापे के बारे में पता चला तो उन्होंने कथित तौर पर अपने घर की चारदीवारी फांदकर भागने की कोशिश की। ईडी अधिकारी ने बताया कि हमारे अधिकारियों ने विधायक का पीछा किया और नजदीक के एक इलाके से उन्हें पकड़ लिया। हमारे अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं।ALSO READ: ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, जमीन सौदे से 58 करोड़ अवैध कमाई का दावा
 
साहा की पत्नी से भी पूछताछ की : उन्होंने बताया कि कथित स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में बीरभूम जिले के एक व्यक्ति द्वारा धन के लेनदेन की सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। अधिकारी ने कहा कि बीरभूम जिले का व्यक्ति आज सुबह ईडी टीम के साथ साहा के घर गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस घोटाले के संबंध में पहले साहा की पत्नी से भी पूछताछ की थी। मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान विधानसभा क्षेत्र से विधायक साहा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत छापेमारी की जा रही है।ALSO READ: Ed ने बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मामले में अनिल अंबानी से 10 घंटे तक पूछताछ की
 
सूत्रों ने बताया कि विधायक के कुछ रिश्तेदारों और सहयोगियों के परिसरों पर भी तलाशी ली जा रही है। साहा को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस घोटाले में संलिप्तता के आरोप में 2023 में गिरफ्तार किया था और बाद में रिहा कर दिया गया था। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने समूह 'सी' और 'डी' कर्मचारियों, कक्षा 9 से 12 तक के सहायक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया था।
 
ईडी ने इससे पहले इस मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, तृणमूल विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के अलावा कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद तृणमूल ने चटर्जी को निलंबित कर दिया था। जांच एजेंसी ने इस मामले में अभी तक चार आरोपपत्र दाखिल किए हैं।(भाषा)
 
