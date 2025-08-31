Dharma Sangrah

लखनऊ में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, कई लोगों की मौत, मलबे में जिंदगी की तलाश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , रविवार, 31 अगस्त 2025 (13:44 IST)
Explosion in firecracker factory : उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक पटाखा फैक्टरी में विस्फोट हो गया। ये विस्फोट गुडंबा क्षेत्र के बेहटा गांव में हुआ। खबरों के अनुसार इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। साथ ही कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। फैक्टरी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं।  
खबरों के अनुसार, लखनऊ में एक पटाखा फैक्टरी में विस्फोट हो गया। ये विस्फोट गुडंबा क्षेत्र के बेहटा गांव में हुआ। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। साथ ही कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। फैक्टरी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है।
ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर फैक्टरी में विस्फोट कैसे हुआ। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। कई लोग गंभीर घायल‌ हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं।
