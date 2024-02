MP में कक्षा 10 के पेपर के संबंध में भ्रामक जानकारी देने वालों पर FIR दर्ज

FIR against those giving misleading information regarding class 10 paper in MP : मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल और हायर सेकंडरी की परीक्षाएं आज से 29 फरवरी तक आयोजित हो रही हैं। आज कक्षा 10 का हिंदी विषय का पेपर हुआ। इस पेपर को लेकर आज पेपर होने से पहले इंदौर एवं विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप पर हिंदी विषय का प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचना प्राप्त हुई।