राजस्थान में बड़ा हादसा, सरकारी अस्‍पताल में लगी आग, 8 मरीजों की मौत, कई घायल

जयपुर , सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (08:49 IST)
Major accident in Rajasthan government hospital : राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। यहां जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल (Sawai Man Singh Hospital) में देर रात आग लग गई। खबरों के अनुसार इस हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई, वहीं कई मरीज घायल भी हुए हैं। घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई।
 
आग लगने पर आपातकालीन प्रभारी डॉ. जगदीश मोदी के मुताबिक, आग लगने के कारण पूरे ICU में अंधेरा हो गया था। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के अनुसार, हमारी FSL टीम की जांच में सामने आएगा कि आग लगने का क्या कारण रहा? प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट लग रहा है लेकिन उसका फाइनल कारण जांच के बाद ही पता लगा पाएगा।

राजस्थान मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने कहा कि आग लगने की जानकारी मुख्यमंत्री को मिली और वह स्वयं यहां आए और हम भी आए हैं। घटना दुखद है और जिनका यहां इलाज चल रहा था तो आग लगने के कारण कुछ लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बेहतर इलाज हो।
