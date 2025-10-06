Major accident in Rajasthan government hospital : राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। यहां जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल (Sawai Man Singh Hospital) में देर रात आग लग गई। खबरों के अनुसार इस हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई, वहीं कई मरीज घायल भी हुए हैं। घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई।