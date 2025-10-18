पंजाब में गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी आग, यात्रियों में हड़कंप

fire in train : पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास आज सुबह ट्रेन संख्या 12204 अमृतसर-सहरसा गरीब रथ में आग लग गई। हादसे से यात्रियों हड़कंप मच गया। आग पा लिया गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

बताया जा रहा है कि सुबह 7.30 बजे जब ट्रेन सरहिंद स्टेशन से निकलकर मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे बढ़ी ही थी कि यात्रियों ने एक कोच से धुआं उठते देखा। तुरंत ट्रेन को रोका गया। हादसे के तुरंत बाद रेलवे और पुलिस टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित अन्य डिब्बों में शिफ्ट किया।

रेल मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।





आग की वजह से ट्रेेन के 3 डिब्बों को नुकसान पहुंचा। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ट्रेन को कुछ ही देर से गंतव्य की ओर रवाना कर दिया जाएगा।

edited by : Nrapendra Gupta