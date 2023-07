Jharkhand: कावड़ियों के भेस में आए बंदूकधारियों ने की गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या

Gangster shot dead in the guise of Kavadis: झारखंड के दुमका जिले में गुरुवार देर रात 'कावड़ियों' के भेस में आए युवकों ने 30 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित एक गैंगस्टर की एक मंदिर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।