Weather Update : राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और बारिश, अब और चमकेगी ठंड

Hail and rain in parts of Rajasthan : राजस्थान के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इससे ठंड अब और बढ़ सकती है। सिरोही के माउंट आबू, सांचौर (जालौर) में पांच-पांच सेमी बारिश हुई। सबसे अधिक 60 मिलीमीटर बारिश बाड़मेर के सिंदरी इलाके में हुई।