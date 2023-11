महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर में भारी बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से इमारत में लगी आग

Heavy rain in Thane and Palghar of Maharashtra : महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर जिले के कई हिस्सों में रविवार तड़के भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से ठाणे में एक इमारत में आग लग गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन आग से इमारत की प्लास्टिक की छत क्षतिग्रस्त हो गई।