कर्नाटक में थम नहीं रहा हनुमान ध्वजा का विवाद, आमने-सामने राजनीतिक पार्टियां

Hanuman flag controversy is not stopping in Karnataka: केरागोडु में अधिकारियों द्वारा 108 फुट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर फहराए गए भगवान हनुमान (Lord Hanuman) की छवि वाले भगवा झंडे (saffron flag) को हटाने को लेकर हुआ विवाद सोमवार को गहरा गया। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जारी रखा और ध्वज को एक बार फिर फहराने की मांग की।