तांत्रिक या साइको किलर? 4 मासूमों की कातिल पूनम की रूह कंपा देने वाली कहानी

पानीपत की 'लेडी साइको किलर' मां ने अपने ही मासूम समेत 4 बच्चों को डुबोकर मारा, एकादशी और तांत्रिक क्रिया का खौफनाक कनेक्शन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पानीपत/सोनीपत , शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (18:02 IST)
Lady Psycho Killer Poonam: हरियाणा के पानीपत और सोनीपत इलाके से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली कहानी सामने आई है, जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक पढ़ी-लिखी और दिखने में सामान्य महिला पूनम ने एक, दो नहीं, बल्कि चार मासूम बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया! शुभम, इशिता, जिया और विधि... ये वो मासूम थे, जिन्हें लेडी किलर पूनम ने अपनी सनक और दरिंदगी के चलते पानी में डुबोकर मार डाला। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मां अपने कलेजे के टुकड़े, अपने ही बेटे शुभम (3 साल) की हत्या कैसे कर सकती है?
 
ढाई साल तक छिपी रही खौफनाक सच्चाई : लेडी किलर पूनम के सिर पर मौत का ऐसा भूत सवार था कि उसे किसी पर दया नहीं आई। बच्चों के साथ हंसने-खेलने के वीडियो बनाती, उन्हें प्यार जताती, लेकिन रात के अंधेरे में उसका शैतानी दिमाग कत्ल की साजिश रचता था। इस शैतानी हंसी के पीछे की कहानी का खुलासा ढाई साल बाद हुआ, जब चौथी हत्या ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया।
 
पहला डबल मर्डर : सोनीपत के गोहाना में पूनम ने अपने ही 3 साल के बेटे शुभम और ननद की बेटी रितिका (7 साल) को घर के बाहर बने 5 फीट गहरे पानी के टैंक में डुबो दिया। परिवार ने इसे हादसा माना और साइको पूनम अपनी सनक को छिपाने में कामयाब रही। पहली घटना के करीब डेढ़ साल बाद, 18 अगस्त 2025 को पूनम का शैतान फिर जागा।

इस बार शिकार बनी चचेरे भाई की 10 साल की बेटी जिया। प्यार का झांसा देकर सुलाया और रात में घर के पीछे बने पानी के होद में डुबोकर मार डाला। परिवार ने फिर इसे हादसा समझकर पुलिस को शिकायत नहीं दी। हालांकि जिया के ताऊ सुरेंद्र ने बताया कि उसे पूनम पर ही शक था। जब सुरेंद्र ने कहा कि इसी ने जिया को मारा है तो पूनम जानबूझकर रोने लगी और नाटक करने लगी कि मैं जान दे दूंगी और फिर लोकलाज के चलते इस मामले को शांत कर दिया और सबको डराकर चुप करा दिया।
 
दो साल के अंतराल में तीन बच्चों को मारने के बाद भी जब पूनम नहीं पकड़ी गई, तो 1 दिसंबर 2025 को उसने पानीपत में शादी समारोह के दौरान 6 साल की रिश्तेदार बच्ची विधि को निशाना बनाया। इस बार उसने विधि को बाथटब में डुबोया। लेकिन, हत्या के बाद उसके भीगे कपड़े और बाथटब की ऊंचाई कम होने से पुलिस को शक हुआ। कड़ी पूछताछ में एमए पॉलिटिकल साइंस और बीएड टॉपर इस पढ़ी-लिखी महिला ने अपनी सारी दरिंदगी कबूल कर ली।
 
तीन हत्याएं एकादशी के दिन : इस खौफनाक कहानी में सबसे दहलाने वाली बात यह है कि पूनम ने अपनी तीन हत्याएं एकादशी के दिन की थीं। अब पुलिस तंत्र-मंत्र और तांत्रिक क्रिया के एंगल से भी जांच कर रही है। जिया के ताऊ सुरेंद्र ने बताया कि पूनम का व्यवहार अजीब था और वह कहती थी कि उसमें पड़ोस के युवक की आत्मा आ गई है। यहां तक कि परिवार उसे तांत्रिक के पास भी ले गया था।
 
दिल को चीर देने वाला सच ये भी है कि पूनम ने जिस मासूम विधि को मारा, विधि की मां राखी पूनम के 10 माह के बेटे शुभम को अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती रही, क्योंकि पूनम अपने बच्चे की भी परवाह नहीं करती थी। इस बीच, पुलिस ने साइको किलर पूनम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड ने रिश्तों और इंसानियत पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं।
