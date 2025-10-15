IPS वाई पूरन कुमार मामले में नया मोड़, जांच कर रहे ASI ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली, 3 पेज के सुसाइड नोट में लगाए आरोप

उन्होंने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के पूर्व एसपी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। ASI संदीप कुमार ने अपने तीन पेज का सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरन एक भ्रष्टाचारी अफसर थे। एएसआई ने यह भी लिखा है कि उन्हें चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तारी का डर था लेकिन मरने से पहले वह भ्रष्ट व्यवस्था का पर्दाफाश करना चाहते थे।