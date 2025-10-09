Dharma Sangrah

हरियाणा-IPS सुसाइड, CM से बोलीं IAS पत्नी- ये मर्डर, सुसाइड नोट में नाम होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं

हमें फॉलो करें IPS Y Puran Kumar

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

चंडीगढ़ , गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (17:10 IST)
हरियाणा के IPS वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद उनकी पत्नी और IAS अधिकारी अमनीत पी. कुमार ने हरियाणा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सुसाइड नोट में बड़े अफसरों के नाम होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई, क्योंकि आरोपी सशक्त अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहे हैं।

अमनीत का कहना है कि उनके पति के 8 पन्नों के सुसाइड नोट और औपचारिक शिकायत के बावजूद अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई। 7 अक्टूबर को दोपहर के करीब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित आवास में खुद को गोली मार ली। इसके बाद पुलिस को उनके पास से एक वसीहतनामा और एक नोट बरामद हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूरन कुमार के परिवार से भी मुलाकात की। 
 
मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप
मीडिया खबरों के अनुसार हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद उनकी पत्नी IAS अमनीत पी. कुमार ने हरियाणा DGP और रोहतक SP के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। 4 पन्नों की शिकायत में उन्होंने अधिकारियों पर उनके पति को मानसिक उत्पीड़न, जाति-आधारित भेदभाव और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे पति को जातिसूचक गालियां भी दी जाती थीं।
सुसाइड नोट में उन्होंने नौकरी जुड़ी परेशानी, नाराजगी, मानसिक दबाव और कई विवादों का जिक्र किया हुआ है। हालांकि अभी तक नोट और वसीहतनामे को लेकर आधिकारिक रूप कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चंडीगढ़ पुलिस को घटनास्थल से एक वसीयत भी मिली, जिसमें पूरन कुमार ने सारी संपत्ति अपनी पत्नी अमनीत पी. कुमार के नाम करने की बात लिखी है।
मीडिया खबरों के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने आत्महत्या करने से पहले उन्होंने अपने सभी सुरक्षाकर्मियों को परिसर से बाहर जाने के लिए कहा था और फिर वह घर के नीचे बने एक कमरे में गए और कुर्सी पर बैठकर खुद को गोली मार ली। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
 

IGRS रैंकिंग में लखीमपुर खीरी ने मारी बाजी, बलरामपुर ने हासिल किया दूसरा स्थान

