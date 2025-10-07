ADGP सुसाइड केस मामला : खुलेगा IPS पूरन की मौत का राज, वसीयत और सुसाइड नोट मिला

#WATCH | Chandigarh: Kanwardeep Kaur, Chandigarh SSP says, "We got information of a shooting at around 1:30 PM at Sector 11 Police Station. When we reached here, we found that a reported suicide had taken place. The body of IPS officer Y Puran Kumar was found at his residence.… pic.twitter.com/b6acTw3EIu — ANI (@ANI) October 7, 2025

हरियाणा के सीनियर पुलिस अधिकारी ADGP वाई पूरन कुमार ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। उनके इस कदम से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यह घटना सेक्टर 11 में हुई। खबर है कि उनकी पत्नी भी घर पर मौजूद नहीं थी। पत्नी भी एक आईएएस अधिकारी हैं और इस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर गई हुई हैं। पूरन कुमार ने PSO के पिस्टल से गोली मारी। मीडिया खबरों के मुताबिक 9 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया गया है।वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ के सेक्टर 11 की कोठी नंबर 116 में अपनी पत्नी अमनीत पी. कुमार और एक बेटी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी नागरिक उड्डयन विभाग की सचिव हैं। इनकी छोटी बेटी चंडीगढ़ में ही पढ़ाई कर रही है, जबकि बड़ी बेटी विदेश में स्टडी करने के लिए गई हुई है।