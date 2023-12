Karnataka में नहीं हटेगा हिजाब से प्रतिबंध, विरोध के बाद बयान से पलटे CM सिद्धारमैया

Hijab ban will not be lifted in Karnataka : बीते दिन मैसूरु में पुलिस थानों के उद्घाटन के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि हम हिजाब पर प्रतिबंध वापस लेंगे, इस पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है और महिलाएं हिजाब पहनकर जा सकती हैं, लेकिन उनके इस बयान पर भारी विरोध के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अब अपने इस फैसले से पलट गए हैं।