नागपुर में मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, MP के छिंदवाड़ा के 38 मजदूरों को बचाया गया

नागपुर पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह से 23 महिलाओं और नौ नाबालिगों समेत कुल 38 मजदूरों को बचा लिया। पुलिस आयुक्त रवीन्द्र कुमार सिंघल ने रविवार को यह जानकारी दी। सिंघल ने बताया कि मजदूर मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। उन्हें सोयाबीन की कटाई के काम का लालच देकर बुलाया गया था लेकिन वास्तव में उन्हें सतारा ले जाया जा रहा था।