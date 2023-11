मेरठ में सीधी जैसी घटना, युवक की बेरहमी से पिटाई कर चेहरे पर की पेशाब

Urinated on the face of a young man in Meerut : उत्तर प्रदेश के मेरठ में मध्य प्रदेश के सीधी जैसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में पहले बदमाशों ने युवक का अपहरण किया गया, उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की, फिर उसके चेहरे पर पेशाब करके उसे अपमानित भी किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।