क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ

पहले भी अपने कार्यों से चर्चा में रहीं अपर्णा

अपर्णा पहले भी अपने कार्यों से चर्चाओं में रह चुकी हैं। एक बार उन्होंने तत्कालीन डीआईजी विजयकुमार से अनुमति लेने के बाद कैंसर रोगियों को दान करने के लिए अपने बाल कटवा लिए थे। एक अन्य घटना में, जब एक महिला, जिसकी अपने परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट से मृत्यु हो गई थी, के परिजन उसका शव देने में असमर्थ थे, तो अपर्णा ने अपनी सोने की चूड़ी उतारकर उन्हें दे दी। उन्होंने आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए चूड़ी दान में दे दी। मीडिया खबरों के मुताबिक अपर्णा ओल्लूर पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थीं। Edited by : Sudhir Sharma