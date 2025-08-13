क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ

पुलिस को लेकर आम जनता में धारणा रहती है कि वे अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए है अपना फर्ज नहीं निभाते। लेकिन एक महिला पुलिस अधिकारी इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। उनका वीडियो देखकर उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल यह महिला अधिकारी ज़ोरदार तरीके से सड़क पर भागती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचेंगे कि वे गाड़ियों से भरी सड़क पर क्यों भाग रही हैं तो इसका जवाब है कि वे एंबुलेंस के लिए रास्ता बना रही हैं। यह महिला पुलिस अधिकारी गाड़ियों को रोकती है और एक रास्ता बनाती जाती है, यह रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनाया जा रहा था।
उन्होंने जबरदस्त मेहनत के दम पर एम्बुलेंस को रास्ता दिलाया और किसी की जान बचाई। महिला पुलिस अधिकारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। यह वीडियो केरला का बताया जा रहा है। पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) अपर्णा लवकुमार बताई जा रही हैं।
महिला पुलिस अधिकारी ने एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ़ किया। वीडियो में एक लंबा ट्रैफ़िक जाम दिखाई दे रहा है, जहां गाड़ियां रुकी हुई थीं, तभी पीछे से सायरन बजाती एक एम्बुलेंस आ रही थी।
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, एसआई अपर्णा बाहर निकलीं, भीड़भाड़ वाली सड़क पर आगे दौड़ीं और एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने के लिए वाहनों को हटा दिया। अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालते हुए, उन्होंने सुनिश्चित किया कि मरीज़ को बिना किसी देरी के चिकित्सा सहायता मिले।
पहले भी अपने कार्यों से चर्चा में रहीं अपर्णा
अपर्णा पहले भी अपने कार्यों से चर्चाओं में रह चुकी हैं। एक बार उन्होंने तत्कालीन डीआईजी विजयकुमार से अनुमति लेने के बाद कैंसर रोगियों को दान करने के लिए अपने बाल कटवा लिए थे। एक अन्य घटना में, जब एक महिला, जिसकी अपने परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट से मृत्यु हो गई थी, के परिजन उसका शव देने में असमर्थ थे, तो अपर्णा ने अपनी सोने की चूड़ी उतारकर उन्हें दे दी। उन्होंने आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए चूड़ी दान में दे दी। मीडिया खबरों के मुताबिक अपर्णा ओल्लूर पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थीं। Edited by : Sudhir Sharma