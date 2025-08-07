sawan somwar

Jio ने MP-CG में रचा रिकॉर्ड, 14 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचाया हाईस्पीड इंटरनेट

भोपाल , गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (19:09 IST)
दुनिया की सबसे बड़ी फिक्सड वायरलेस एक्सेस (FWA) सर्विस प्रोवाइडर कंपनी रिलायंस जियो ने मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ टेलीकॉम सर्किल में सबसे ज्यादा मोबाइल और ब्रॉडबैंड ग्राहक जोड़े है। टेलीकॉम रेगुलेट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRI) की जून 2025 की रिपोर्ट में एक बार फिर जियो ने मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मोबाइल और ब्रॉडबैंड ग्राहकों को जोड़ा है।

जून 2025 में रिलायंस जियो से 4.2 लाख मोबाइल ग्राहक जुड़े है। वहीं, जियो फाइबर और FWA जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस को 46 हजार से ज्यादा ग्राहकों ने अपनाया है जबकि समान अवधि में एयरटेल के 16 हजार ब्रॉडबैंड ग्राहक बढ़े।
 
जियो के पास मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सर्किल में मौजूद कुल 5जी क्षमता का 70 फिसदी से ज्यादा हिस्सा है। जो कि दोनों प्रदेश के सभी 88  जिलों में उपलब्ध है। रिलायंस जियो की उन्नत स्टैडअलोन ट्रू5जी सेवा की पहुंच दोनों राज्यों के शहरी क्षेत्र के साथ गांव-गांव तक है। इसी वजह से उद्यमियों के साथ सुदूर इलाके में रहने वाले ग्रामीण उपभोक्ता की ब्रॉडबैंड सेवा के लिए पहली पसंद रिलायंस जियो की फाइबर और एयर फाइबर सर्विस है।
 
ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में सभी टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल ग्राहकों की संख्या 8.1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। वहीं,फिक्सड वायरलेस एक्सेस (FWA) और वायरलाइन ब्राडबैंड उपभोक्ता 26 लाख से ज्यादा है। इसमें जियो की मोबाइल ग्राहक 4.6 करोड़ और ब्रॉडबैंड ग्राहक 14.4 लाख से कहीं अधिक है। मार्केट शेयर पर गौर करें तो मोबाइल उपभोक्ता में बाजार हिस्सेदारी 57 फिसदी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदाता में मार्केट शेयर 54.9 प्रतिशत है। 
 
जियो एयर फाइबर
फिक्सड वायरलेस एक्सेस (FWA) को सरल शब्दों में समझे तो घरों व दफ्तरों में उपलब्ध वाई-फाई सर्विस को FWA यानी फिक्सड वायरलेस एक्सेस सर्विस कहा जाता है। JIoAirfiber उच्च गति की इंटरनेट क्नेक्टिविटी प्रदान करता है,इससे उन दुर्गम क्षेत्रों में विशेष तौर पर उपयोगी हो जाता है।जहां फाइबर रोल आउट में समय लग सकता है। इस वजह से JioAirfiber तेज इंटरनेट एक्सेस चाहने वाले ग्राहकों के लिए पसंदीदा विकल्प बन चुका है। 
क्या है मैचिंग नंबर ऑफर
जियो ने हाल ही में 'मैचिंग नंबर' ऑफर शुरू किया है। यह एक अनुठी और बिलकुल नई मैचिंग मोबाइल नंबर चयन की पहल है। इससे ग्राहक केवल 50 रुपए की विशेष शुरुआती कीमत पर अपनी पसंद का मोबाइल नंबर क्रम चुन सकते है। ग्राहक अपने मौजूदा मोबाइल नंबर, वाहन पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि या अपनी पसंद के किसी भी भाग्यशाली अंक से मेल खाते हुए चार से सात अंतिम मिलान वाले नंबर का संयोजन चुन सकते हैं।

