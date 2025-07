जियो फाइनेंशियल और एलियांज मिलकर पुनर्बीमा क्षेत्र में उतरेंगे

Jio Financial and Allianz : जियो फाइनेंशियल (Jio Financial) सर्विसेज लिमिटेड (जेएफएसएल) और एलियांज ग्रुप (Allianz) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलियांज यूरोप बी.वी. ने भारत के बीमा बाजार में उतरने के लिए 50:50 अनुपात वाला घरेलू पुनर्बीमा संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की है। दोनों कंपनियों ने इसके लिए एक बाध्यकारी समझौता किया है।