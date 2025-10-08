मुख्यमंत्री राहत कोष में L&T ने सीएम धामी को सौंपा 5 करोड़ का चेक

लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद एवं आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग हेतु ₹5 करोड़ की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की। pic.twitter.com/M8azXuDNBW — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 8, 2025

वायुसेना दिवस पर शुभकामनाएं : मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर वायुसेना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा- देश की सीमाओं की रक्षा में सदैव अग्रणी, पराक्रम और अदम्य साहस के प्रतीक वायु सेना के जवानों को ‘भरतीय वायु सेना दिवस’ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका शौर्य, अनुशासन और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।