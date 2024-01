मणिपुर में बड़ी मात्रा में हथियार व विस्फोटक जब्त, मई से जारी है हिंसा

Large quantity of weapons and explosives seized in Manipur : मणिपुर (Manipur) के चुराचांदपुर और तेंगनौपाल जिलों से बड़ी मात्रा में हथियार तथा विस्फोटक जब्त किए गए। पुलिस ने गुरुवार को इंफाल (Imphal) में यह जानकारी दी। पुलिस (Police) ने बताया कि सुरक्षाबलों ने चुराचांदपुर में 9 जनवरी को 1 कार्बाइन, 9 मिमी देसी पिस्तौल, सिंगल बैरल वाली 5 बंदूक, 8 एचई-36 हथगोले, 6 आंसू गैस के गोले तथा गोला-बारूद आदि जब्त किया।