आगरा में हादसे की शिकार गाड़ी से मुर्गा-मुर्गी की लूट, वीडियो वायरल

Loot of chicken and hen from accident victim's vehicle : उत्तर प्रदेश के आगरा में कोहरे के चलते फिरोजाबाद राष्ट्रीय मार्ग पर लगभग एकसाथ 16 वाहन दुर्घटना का शिकार हो गए। इन टकराए वाहनों में मुर्गियों से लदी एक गाड़ी भी थी। हादसे वाली जगह के आसपास रहने वाले और राहगीरों ने मौका पाकर बेजुबान मुर्गे-मुर्गियों की लूट मचा दी। इस लूट का वीडियो वहां खड़े किसी शख्स ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।