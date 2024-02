Loss worth lakhs due to massive fire in medicine warehouse in Agra: आगरा के इंडस्ट्रियल क्षेत्र (industrial area) स्थित एक दवा गोदाम (medicine warehouse) में भीषण आग (fire) लग गई। हादसे के समय फैक्टरी के अंदर 1,500 कर्मचारी मौजूद थे। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारी बाहर की तरफ भागने लगे। फायर ब्रिगेड को सूचना मिलते ही 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। किसी प्रकार की जनहानि की सूचना भी नहीं है।