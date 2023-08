MP के बाद अब उत्तराखंड में हिंदी में शुरू होगा MBBS पाठ्यक्रम

MBBS course will start in Hindi : उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने शुक्रवार को यहां कहा कि राज्य के चिकित्सा कॉलेजों में इसी महीने से एमबीबीएस पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के बाद इस तरह की पहल करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा।