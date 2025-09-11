Hanuman Chalisa

उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हालात की समीक्षा करने देहरादून पहुंचे मोदी

हवाई अड्‍डे पर मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (17:53 IST)
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार शाम को देहरादून के निकट जौलीग्रांट हवाई अड्डे पहुंचे। मोदी हाल में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया।
 
सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए धामी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का प्रदेशवासियों के बीच मौजूद होना प्रभावितों के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस मानसून सीजन में उत्तरकाशी जिले में धराली-हर्षिल, चमोली में थराली, बागेश्वर में कपकोट, पौड़ी में सैंजी जैसे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि, बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भारी तबाही हुई है।
 
नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष एक अप्रैल से अब तक प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में 81 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 94 अन्य लापता हैं। इन आपदाओं में 80 लोग घायल भी हुए हैं।
 
केन्द्रीय दल से मुलाकात : उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद केंद्र की अंतर मंत्रालयी टीम ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य बताते हुए कहा कि मानसून में राज्य को अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव जैसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है।
 
उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में नुकसान को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को मिलकर पूर्वानुमान प्रणाली को और अधिक विकसित करने की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। धामी ने कहा कि इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनहानि के साथ ही परिसंपत्तियों को भी अत्यधिक क्षति पहुंची है।
