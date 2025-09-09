नेपाल हिंसा पर आया PM मोदी का पहला बयान, Gen-Z के लिए कही यह बात

एयर इंडिया ने रद्द की उड़ानें

एअर इंडिया और इंडिगो ने नेपाल में सरकार विरोधी जबरस्त प्रदर्शनों के बीच हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद किये जाने के बाद मंगलवार को काठमांडू जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दीं। नेपाल एअरलाइन ने भी दिल्ली से काठमांडू की अपनी उड़ान रद्द कर दी। एक सूत्र ने बताया कि काठमांडू हवाई अड्डे पर पहुंचने पर परिसर से धुआं निकला देख एअर इंडिया का एक विमान मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लौट आया।