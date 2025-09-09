Dharma Sangrah

नेपाल हिंसा पर आया PM मोदी का पहला बयान, Gen-Z के लिए कही यह बात

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (22:36 IST)
सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक में नेपाल हिंसा पर प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से हिंसा छोड़ने की अपील की है।  
नेपाल में बवाल पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा 
 
नेपाल में सरकार विरोधी जबर्दस्त प्रदर्शनों के बाद देश में राजनीतिक संकट गहराने के बीच भारत ने मंगलवार को कहा कि वह नेपाल के घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है और उम्मीद जताई कि शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों का समाधान हो जाएगा।
 
नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने देश भर में बढ़ते सरकार विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने कई शीर्ष नेताओं के घरों, राजनीतिक दलों के मुख्यालयों पर हमला किया और यहां तक ​​कि संसद भवन में भी तोड़फोड़ की गई।
 
छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन में, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के प्रति अकर्मण्यता सहित कई मुद्दों को लेकर ओली सरकार के खिलाफ आम लोगों का बढ़ता आक्रोश झलक रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती का उल्लंघन करते हुए आगजनी की तथा विभिन्न प्रमुख इमारतों और प्रतिष्ठानों पर धावा बोला।
 
सोमवार के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हो गए।
 
ओली के इस्तीफे के पहले जारी बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘हम नेपाल के घटनाक्रम पर कल से ही करीब से नजर रख रहे हैं और इतने सारे नौजवानों की जान जाने से हमें गहरा दुख हुआ है।’’
 
मंत्रालय ने कहा, ‘‘हम दिवंगतों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।’’
 
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘एक करीबी मित्र और पड़ोसी होने के नाते, हम उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों व बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे।’’ मंत्रालय ने नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों से स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील भी की है।
 
बयान में कहा गया, ‘‘यह भी संज्ञान में आया है कि अधिकारियों ने काठमांडू और नेपाल के कई अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों और नियमों का पालन करें।’’ नेपाल में स्थिति बिगड़ने पर भारत ने अपने नागरिकों को सलाह दी कि वे हालात शांत होने तक वहां की यात्रा स्थगित कर दें।
 
विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा, "नेपाल में बन रहे हालात को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थिति शांत होने तक वहां की यात्रा स्थगित कर दें।"
 
परामर्श में कहा गया, "नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वर्तमान निवास स्थानों पर ही रहें, सड़कों पर निकलने से बचें और पूरी सावधानी बरतें। उन्हें नेपाल के अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की भी सलाह दी जाती है।"
   
एयर इंडिया ने रद्द की उड़ानें 
 एअर इंडिया और इंडिगो ने नेपाल में सरकार विरोधी जबरस्त प्रदर्शनों के बीच हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद किये जाने के बाद मंगलवार को काठमांडू जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दीं। नेपाल एअरलाइन ने भी दिल्ली से काठमांडू की अपनी उड़ान रद्द कर दी। एक सूत्र ने बताया कि काठमांडू हवाई अड्डे पर पहुंचने पर परिसर से धुआं निकला देख एअर इंडिया का एक विमान मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लौट आया।
 
सूत्र के मुताबिक, दिल्ली से काठमांडू जाने वाली एअर इंडिया की एक अन्य उड़ान को लखनऊ की ओर मोड़ दिया गया और बाद में उसे राष्ट्रीय राजधानी लौटा दिया गया। विमानन कंपनी ने एक बयान में बताया, “काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरने वाली एआई2231/2232, एआई 2219/2220, एआई 217/218 और एआई 211/212 उड़ानें आज (मंगलवार) के लिए रद्द कर दी गईं। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और आगे की जानकारी साझा करेंगे।”
 
एअर इंडिया दिल्ली और काठमांडू के बीच प्रतिदिन छह उड़ानें जबकि इंडिगो एक उड़ान संचालित करती है।
 
इंडिगो ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया, “काठमांडू में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर हवाई अड्डे को परिचालन के लिए बंद कर दिया गया। परिणामस्वरूप, काठमांडू आने-जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल स्थगित हैं।”
 
विमानन कंपनी ने यह भी बताया कि घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जल्द से जल्द परिचालन फिर से शुरू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय जारी है।
 
काठमांडू में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विरोध प्रदर्शनों के बीच अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।
 
स्पाइसजेट ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया, “काठमांडू में मौजूदा स्थिति के कारण काठमांडू से आने-जाने वाली हमारी उड़ानें 10 सितंबर 2025 के लिए रद्द कर दी गई हैं।” एक सूत्र ने बताया कि एअर इंडिया एक्सप्रेस ने बुधवार को बेंगलुरु से काठमांडू जाने वाली अपनी उड़ान रद्द करने का फैसला किया है।
 
एअर इंडिया ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि 11 सितंबर तक काठमांडू आने-जाने के लिए कन्फर्म बुकिंग वाले यात्रियों को नौ सितंबर तक जारी टिकटों पर पुनर्निर्धारण शुल्क में एकमुश्त छूट दी जा रही है। Edited by : Sudhir Sharma

