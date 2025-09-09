Generation Z protests in Nepal : बैंकों में लूटपाट, एयरपोर्ट पर आग, नेपाल में किस दिशा में जा रहा है जनरेशन जेड का प्रदर्शन

Nepal’s Parliament on fire!



36 hours of unstoppable youth uprising has shaken the nation.

PM KP Sharma Oli forced to resign under massive street pressure.#NepalProtests | #NepalGenZProtest pic.twitter.com/Pkqzp9T1cx — Manni (@ThadhaniManish_) September 9, 2025

मीडिया खबरों के मुताबिक बैंकों को लूटा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि सोशल मीडिया बैंन और ओली सरकार के खिलाफ हो रहा यह विरोध प्रदर्शन किस ओर जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पीएमओ में आग लगा दी। हालांकि ओली सुरक्षित निकल गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों के घरों को आग लगा दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बाद राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल के निजी आवास पर कब्जा कर आगजनी की गई है। मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। देश में वैकल्पिक सरकार और नए नेतृत्व की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और गृहमंत्री के निजी आवासों पर भी हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की।