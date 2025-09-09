Generation Z protests in Nepal : बैंकों में लूटपाट, एयरपोर्ट पर आग, नेपाल में किस दिशा में जा रहा है जनरेशन जेड का प्रदर्शन

Generation Z protests in Nepal : नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में हुई झड़पों और आगजनी में अब तक करीब 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और गृहमंत्री के निजी आवासों पर भी हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकारी राइफल लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
मीडिया खबरों के मुताबिक बैंकों को लूटा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि सोशल मीडिया बैंन और ओली सरकार के खिलाफ हो रहा यह विरोध प्रदर्शन किस ओर जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पीएमओ में आग लगा दी। हालांकि ओली सुरक्षित निकल गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों के घरों को आग लगा दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बाद राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल के निजी आवास पर कब्जा कर आगजनी की गई है। मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। देश में वैकल्पिक सरकार और नए नेतृत्व की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और गृहमंत्री के निजी आवासों पर भी हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की।
गुस्साए युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारी वित्तमंत्री को लात मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह विद्रोह और आंदोलन किस दिशा की तरफ मुड़ रहा है। इनपुट एजेंसियां