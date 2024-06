Chief Minister of Odisha : मोहन माझी ओडिशा के नए CM, 2 डिप्टी सीएम, नई सरकार का गठन कल

Mohan Charan Majhi to be the new CM of Odisha : ओडिशा में आखिरकार भाजपा ने नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। मोहन चरण माझी को विधायक दल का नेता चुनाव गया है। भाजपा हाईकमान ने नेता के चयन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और और भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। मंगलवार को हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद मोहन चरण माझी के नाम पर सहमति हो गई। ओडिसा में भी भाजपा दो उपमुख्य‍मंत्रियों वाला फॉर्मूला अपनाएगी। पार्टी ने केवी सिंहदेव को राज्य का डिप्टी सीएम बनाया है। प्रभाती परीदा ओडिसा की डिप्टी सीएम होंगी।