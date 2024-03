More than 50 people fall ill after eating fruit food in Nagpur : महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 50 से अधिक लोग 'महाशिवरात्रि' के दौरान व्रत का खाना खाकर बीमार पड़ गए। इसे खाने के बाद उन्हें पेट दर्द और मितली की शिकायत हुई। ये लोग जिले के कामठी और नागपुर शहर के कुछ इलाकों के रहने वाले हैं। इन लोगों ने शुक्रवार को महाशिवरात्रि पर व्रत रखा था।