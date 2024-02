मणिपुर में फिर हुई हिंसा, दो समुदायों के बीच गोलीबारी में एक की मौत

One dead in firing between two communities in Manipur: मणिपुर के इंफाल (Imphal) पूर्वी जिले में दो समुदायों के बीच मंगलवार को हुई गोलीबारी (firing) में 25 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इंफाल पूर्वी जिले में एक अन्य घटना में सेना का एक अधिकारी भी गोली लगने से घायल हो गया।