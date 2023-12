बंगाल में पंचायतकर्मियों को भी मिलेगा स्वास्थ्य योजना का लाभ, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

Benefits of health scheme to Panchayat workers in Bengal : पश्चिम बंगाल के मंत्री मानस भुइयां (Manas Bhuyan) ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पंचायत विभाग के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अन्य कर्मचारियों की तरह राज्य स्वास्थ्य योजना के दायरे में लाने को मंजूरी दे दी है। इस साल पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने इस संबंध में घोषणा की थी। उसी वादे को पूरा करते हुए यह कदम उठाया गया है।