Weather Update : झारखंड में बारिश से नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी

Rain is not stopping in Jharkhand : झारखंड में लगातार बारिश के बीच मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार और सिमडेगा जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। इसके अलावा चतरा, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के कुछ हिस्सों में आज भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।