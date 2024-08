Rajasthan government will give loan to 5 lakh new farmers : राजस्थान सरकार ने इस साल 5 लाख नए किसानों को ऋण देने का लक्ष्य रखा है। सहकारिता राज्यमंत्री गौतम कुमार ने विधानसभा में कहा कि राज्य के जरूरतमंद किसानों को साख सीमा के अनुरूप अधिकतम ऋण उपलब्ध करवाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे।